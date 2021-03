Músico e locutor de rádio de Conceição do Castelo lança álbum solo autoral

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 38

O músico e locutor de rádio de Conceição do Castelo, Makson Côra, se prepara para lançar nas plataformas online seu primeiro álbum solo autoral, com expectativa de debute no mês de junho ou julho, além do lançamento de um videoclipe.

