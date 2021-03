Museu da Memória Audiovisual é inaugurado em Muniz Freire

Por Redação - Redação 32

O Museu da Memória Audiovisual de Muniz Freire (Mavim) foi inaugurado na última sexta-feira (5) com uma cerimônia simples e seguindo todos os protocolos de higiene e distanciamento social. O objetivo do Museu é divulgar e tornar mais acessível o acervo audiovisual da cidade, composto por mais de 60 obras. A vice-prefeita Mariana Nogueira participou do evento.

O espaço cultural servirá como local de estudo, inventário e para ajudar no mapeamento da produção audiovisual. Entre as obras estão curtas de ficção, documentários, longa metragem e videoclipes que contam a história de mais de uma década de produção audiovisual autoral de Muniz Freire.

“Fiquei lisonjeada em poder estar presente na abertura do Mavim. A história da nossa comunidade está ali em vídeo. Parabéns a todos os responsáveis pela criação desse projeto. Só temos a ganhar com a abertura do Museu,” disse a vice-prefeita.

Durante todo o mês de março, somente visitas agendadas e seguindo todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus serão permitidas.

A criação do Mavim contou com a parceria do coletivo artístico Quarto Pavimento, Associação Muniz-freirense de Culta, Sindmunicipal e Cineclube Cine Amadores, com o apoio e recursos da SECULT/ES e FUNCULTURA. As exposições podem ser conferidas no salão térreo do Sindimunicipal, na rua Pedro Merçon, próximo ao Parque de Exposições.

