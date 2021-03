Motociclista morre em grave acidente na BR-262, em Muniz Freire

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 721

Advertisement

Advertisement

Um grave acidente deixou um motociclista morto na BR-262, em Muniz Freire. A batida aconteceu por volta das 18h45 deste sábado (20), no km 142 da rodovia, próximo ao trevo de acesso ao município. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Continua depois da publicidade

A vítima, Enoc Faber Guimarães, pilotava a moto quando ocorreu a colisão com uma carreta que vinha em sentido contrário. Ele morreu no local do acidente. Testemunhas informaram que o motorista não parou para prestar socorro e evadiu do local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].