Morte de corretor de imóveis alegrense gera comoção em São Mateus

/com informações CensuraZero

Faleceu na manhã deste sábado (13) em São Mateus, o corretor de imóveis Geraldo Casotti Simão, 60 anos. Natural de Alegre, informações disseram que ele havia sofrido um infarto e chegou a ser socorrido para o Hospital Meridional, mas não resistiu e veio a óbito.

Com grandes laços de amizades no município natal e também em Cachoeiro de Itapemirim, a notícia do falecimento de Geraldo causou comoção por ser uma pessoa muito querida. Ele morava há mais de 30 anos em São Mateus.

Conforme o site NV News, ele trabalhou por muitos anos no Banestes, como corretor da Banestes Seguros, e depois montou sua própria empresa, a Geraldo Casotti Corretora de Seguros, com sede no Centro. Pai de Pedro Almeida Casotti, Geraldo Casotti era casado havia 18 anos com Vânia Esteves Barbosa.

O velório acontece na Capela Mortuária de São Mateus, neste domingo (14). O sepultamento está marcado para 10h, no Cemitério Caminhos da Paz, no Bairro Aviação.

