Morre rapaz de 23 anos atingido por chapa de granito durante trabalho em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson

Cinco dias após ser atingido por uma chapa de granito enquanto trabalhava em uma marmoraria em Cachoeiro de Itapemirim, o jovem Antônio Felipe Oliveira Patrocínio, 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste domingo (7).

Felipe estava internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia desde o dia 3 de março, quando deu entrada em estado grave depois de ter a cabeça acertada por parte da chapa. Ele foi levado por colegas de trabalho da empresa – que fica em Duas Barras, interior de Cachoeiro – na carroceria de um veículo até a sede do Corpo de Bombeiros, no bairro Marbrasa.

Imediatamente, o rapaz foi colocado em uma ambulância e levado pelos bombeiros até a Santa Casa. De acordo com a equipe, Felipe estava desacordado e tinha lesões graves na cabeça.

Procurada pela reportagem no dia do acidente, a empresa afirmou que prestou os primeiros socorros à vítima, mas, que não iria se manifestar, já que apuravam o caso internamente. Com a morte do jovem, sobe para 4 o número de óbitos ocorridos no setor de rochas do Sul do Espírito Santo.

No dia 23 de fevereiro, o rapaz de 22 anos foi soterrado durante o trabalho em uma empresa do ramo localizada em São Joaquim, Cachoeiro. Ele foi socorrido e conseguiu escapar com vida. No dia 28, dois trabalhadores de 41 e 18 anos morreram atingidos por chapas de granito no interior de Vargem Alta.

Nesta terça-feira (2), um funcionário de 59 anos chegou morto ao Hospital de Jerônimo Monteiro depois de ser acertado por um pedaço de pedra que se desprendeu de um paredão durante extração de granito. A pedreira fica em Santa Angélica, em Alegre.

