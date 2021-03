Morre baleado em comemoração de título do Flamengo em Cachoeiro; autor contou motivação à polícia

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 298

O rapaz de 23 anos baleado em meio a comemoração do título do Flamengo na última quinta-feira (25), em Cachoeiro de Itapemirim, não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo (28).

Peterson Inácio de Souza estava internado na UTI da Santa Casa do município depois de ser atingido por tiros na cabeça, braços e tórax, na Linha Vermelha, próximo a antiga estação, região central de Cachoeiro.

Para a polícia, o autor dos tiros contou que matou o desafeto motivado por rixas antigas relacionadas a comercialização de entorpecentes na região. Peterson tinha passagens na polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

O jovem comemorava a conquista do time junto a amigos após a partida, quando foi surpreendido pelo atirador. Nas imagens gravadas por outros torcedores durante a aglomeração é possível ouvir o som de seis disparos de arma de fogo. Houve correria no momento dos tiros.

De acordo com a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, o autor prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Civil aguarda a Justiça expedir o mandado de prisão preventiva do suspeito para efetuar a prisão.

O corpo de Peterson, que até a manhã desta segunda-feira (1) ainda estava no hospital, será levado ao Serviço Médico Legal para ser liberado à família. O caso segue sendo investigado.

Revanche

Por volta das 4h do dia do crime, amigos do rapaz baleado seguiram até o bairro Santo Antônio, para vingar o crime. Eles atiraram contra a casa do acusado por mais de 30 vezes.

