Mega-Sena acumula e prêmio deve chegar a R$ 40 milhões

Por Redação - Redação 28

Advertisement

Advertisement

/com informações Agência Brasil

Continua depois da publicidade

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2352 da Mega-Sena, ontem (13), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e deve chegar a R$ 40 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 09 – 17- 38 – 41 – 49 -55.

Continua depois da publicidade

De acordo com a Caixa, foram registradas 102 apostas ganhadoras da Quina, com prêmio de R$ 31.309,46 para cada apostador.

Outras 5.124 apostadores acertaram quatro dezenas, com prêmios de R$ 890,36.

O próximo concurso (2352) será realizado na quarta-feira (17), às 20 horas (horário de Brasília), e pode ser conferido, ao vivo, pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As apostas podem ser feitas até as 19h de quarta-feira em qualquer casa lotérica. A aposta mínima (6 números) custa R$ 4,50.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].