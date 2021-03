Mau armazenamento de vacinas contra Covid-19 em algumas cidades preocupa Tribunal de Contas do Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 27

Advertisement

Advertisement

O mau armazenamento das vacinas contra a Covid-19 é um dos focos de preocupação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). As informações foram repassadas na tarde desta quarta-feira (10), em entrevista coletiva, quando foram apresentadas as recomendações do TCE-ES à Secretaria de Estado da Saúde e aos municípios para garantir a efetividade do programa de imunização contra a Covid-19.

Continua depois da publicidade

Segundo a coordenadora do Núcleo de Avaliação de Políticas Públicas de Saúde do TCE-ES, Maytê Cardoso Aguiar, um grupo de 20 técnicos está visitando os 78 municípios do Estado. Sem citar as cidades, ela ressaltou que, entre as fragilidades encontradas estão as redes de refrigeração de alguns municípios – que devem estar em consonância com as determinações do Ministério da Saúde-, e os termômetros nos locais de armazenamento das vacinas. Esses equipamentos precisam estar medindo corretamente as temperaturas máximas e mínimas necessárias para manter os medicamentos em perfeito estado.

A atuação preventiva do TCE-ES nessa primeira fase de vacinação possui o objetivo de evitar que falta de planejamento necessário, possíveis deficiências na operacionalização e armazenamento e guarda dos imunobiológicos, possa provocar perdas, desvios e falta de controle na execução da vacinação, o que poderia comprometer a efetividade do programa.

Recomendações

Acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, o relator, conselheiro Domingos Taufner, votou por recomendar aos municípios de Águia Branca, Apiacá, Iconha, Laranja da Terra, Pancas, Pedro Canário, Soorotema, Viana e Vila Velha que registrem as informações referentes à vacinação da Covid-19 no cartão de vacinação do cidadão.

Continua depois da publicidade

Também recomendou aos 78 municípios capixabas que revejam seu plano de imunização contra o coronavírus, detalhando o que diz respeito aos seguintes quesitos:

Quantitativo populacional em seu território: estimando inclusive o tamanho de cada grupo prioritário já previsto no plano nacional e a população igual ou superior a 18 anos;

Servidores envolvidos no processo de imunização: identificando e quantificando os profissionais disponíveis, sem prejudicar outras campanhas de vacinação, assim como, identificando e quantificando a possibilidade de realocação ou a necessidade de contratação (obedecendo aos limites legais de despesa com pessoal e demais restrições legais, quando aplicáveis);

Advertisement

Continua depois da publicidade

Capacitação: identificando os servidores que necessitam de capacitação, planejando quando, como e quem seria o responsável por esse treinamento;

Transporte do imunizante: identificando o quantitativo de veículos disponíveis para serem usados nesse período de emergência de imunização da Covid19, assim como a sua possível insuficiência e como supri-la. Identificando ainda, o quantitativo de motoristas e agentes de segurança disponíveis para trabalharem na emergência da imunização, e no caso de insuficiência, identificar qual estratégia possível para supri-la, identificando uma possível articulação com outras instituições, com o Governo do Estado (Polícia Militar), com o Ministério da Defesa;

Caixas térmicas: verificar a quantidade disponível e sua especificidade para a imunização da Covid-19 e a possível necessidade de se adquirir identificando a quantidade necessária e a forma de se adquirir;

Insumos necessários para a vacinação contra a Covid-19: estimando os quantitativos necessários, identificando a forma de aquisição e/ou de fornecimento e como chegarão até os pontos de imunização;

Locais de vacinação: nomes dos estabelecimentos de saúde que estão realizando a vacinação com o respectivo endereço completo, bem como o horário e os dias da semana em que se aplicam as doses.

O relator fez ainda outras 13 recomendações às 78 cidades capixabas. Entre elas, manter os planos de imunizações contra a Covid-19 atualizados e disponibilizados em seus respectivos portais de transparência.

À Sesa, as recomendações foram que, no caso de os registros estarem sendo enviados além das 48 horas, em razão da instabilidade do sistema de informação do Ministério da Saúde, apoie os municípios no que for possível, reportando tais empecilhos para o governo federal.

Além disso, que disponibilize uma planilha ou arquivo de dados em formato aberto, em seu portal, de modo a informar, por município, o quantitativo de doses distribuídas, o quantitativo de doses aplicadas e o quantitativo de doses registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização.

Com informações do TCE-ES

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].