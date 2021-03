Mais uma cidade do Sul do ES pretende manter comércio aberto

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1090

Assim como Conceição do Castelo, Jerônimo Monteiro pretende manter os comércios abertos, apesar do decreto do Governo do Estado que prevê fechamento dos estabelecimentos a partir desta quinta-feira (18). Segundo o prefeito do município, Sérgio Fonseca, uma reunião com comerciantes da cidade está marcada para o início da noite desta quarta-feira (17).

A proposta, explica Fonseca, é reduzir os horários dos atendimentos presenciais e colocar restrições no número de pessoas dentro de cada local. “A fiscalização estará muito presente. Já conversei com o comandante da polícia e fizemos uma escala com fiscais da prefeitura para atuarem juntos. Quem descumprir as regras será punido nos rigores da lei, com fechamento do estabelecimento”, explica o prefeito.

A proposta, segundo ele, abrange todo comércio, inclusive bares e restaurantes. A ideia é estipular um limite máximo de pessoas dentro dos estabelecimentos, assim como manter todas as normas sanitárias.

