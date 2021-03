Lewandowski impede nova reeleição na Ales, mas mantém Erick Musso presidente

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 89

Na noite desta quarta-feira (17), o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, proferiu decisão monocrática na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra dispositivo da Constituição do Estado do Espírito Santo que permite a reeleição para os cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ales). Com o despacho, Erick Musso (Republicanos) permanece presidente Casa.

A PGR ajuizou ao todo 19 ADI’s em relação à vários estados que possuem a mesma previsão em suas Constituições Estaduais. Diferentemente de partidos políticos que ajuizaram ações com o mesmo objeto, a PGR demandou medida cautelar para impedir futuras reeleições, sem questionar aquelas já efetivadas.

Nesse contexto, a decisão possui efeito ex nunc (não retroage), em face de sua natureza preventiva. Para concessão de eficácia retroativa, seria necessária decisão expressa nesse sentido, o que não foi o caso.

Ao contrário de Ricardo Lewandowski, o ministro Alexandre de Moraes ao analisar o mesmo tema em outros estados (RR e MT) decidiu por conceder o efeito retroativo à cautelar determinando o cancelamento das eleições já realizadas.

Com o despacho de Lewandowski, para o caso da Ales, não poderá haver novas reconduções do presidente da Casa, mas mantém a atual eleição válida, salvo de nova decisão.

