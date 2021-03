Jovens capixabas são finalistas na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace)

Por Redação - Redação 10

Estudantes de quatro escolas públicas do Espírito Santo estão entre os finalistas da 19ª Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace), evento patrocinado pela Petrobras e promovida pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), entre os dias 15 a 27 de março.

“Desenvolver projetos que tragam soluções inovadoras para a sociedade, esse foi o desafio aceito por estes e outros estudantes do Brasil. A Febrace é uma vitrine de talentos que, além de incentivar os estudantes à pesquisa científica, premia as melhores ideias, que podem ser vistas e votadas pelos internautas”, diz Aislan Greca, gerente de Patrocínios e Eventos da Petrobras.

“A Febrace incentiva a reflexão, a criatividade e inovação para solução de problemas. Isso faz parte do nosso dia a dia na Petrobras. É importante estimular os estudantes a superar desafios e ultrapassar a barreira do conhecimento científico por meio da pesquisa e da experimentação”, complementa.

Os projetos desenvolvidos pelos estudantes das escolas de Vitória, Vila Velha, Aracruz e São Mateus concorrem entre os 345 projetos finalistas:

A LUTA PELO DIREITO À EDUCAÇÃO: UM ESTUDO A PARTIR DA REALIDADE INDÍGENA DE ARACRUZ-ES Diwarian Pego de Souza, Josiane Tranhagno Cordeiro, Thalismar Matias Gonçalves (Orientador)

IFES Campus Aracruz

A proposta desse trabalho foi avaliar e analisar a implementação da política de educação voltada para a população indígena.

AVALIAÇÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS NA INDÚSTRIA COSMÉTICA

Lizandra Marques Sarmento, Luís Miguel Mariani Kock, Nathália Alcantara Rocha, Sonia Wenceslau Flores Rodrigues (Orientador) , Hugo Leonardo André Genier (Coorientador)

IFES Campus Vila Velha

O estudo visa analisar conjunto de bioativos utilizados em produtos cosméticos, relacionando suas propriedades cientificamente reconhecidas com efeitos/ações anunciados aos consumidores.

PAINEL INTELIGENTE

Ana Luisa Marinato Aguiar Alves, João Arthur Andreatta Subtil, Aluísio Rabello De Oliveira Neto (Orientador)

EEEFM Des. Carlos Xavier Paes Barreto, Vitória

Um projeto de baixo custo, capaz de falar se a “Sua temperatura está ok” ou “Cuidado, sua temperatura está acima de 37,5 C” de forma rápida, e ainda fazer aferição da taxa de oxigênio no sangue através do oxímetro e no final de todo o processo ainda higieniza a mão do usuário.

SOFTWARE PARA PROJETO DE CONVERSORES CC-CC BÁSICOS NÃO-ISOLADOS

Beatriz Medeiros da Silva, Johann Jakob Schmitz Bastos, Nelson Henrique Bertollo Santana (Orientador), Arthur Eduardo Alves Amorim (Coorientador)

IFES – Campus São Mateus

Esse projeto visa o desenvolvimento de um software que dimensione com rapidez e precisão componentes de conversores CC-CC não isolados. Esses conversores são equipamentos utilizados para melhoria do controle e da eficiência do estágio em corrente contínua na geração de energia elétrica por fontes alternativas, como a eólica e a solar.

Parceira há 12 anos da Febrace, criada em 2003, a Petrobras participa desta edição, que será integralmente online, com um estande interativo onde os participantes poderão responder a um quiz e concorrer a prêmios. Além dos estandes virtuais dos patrocinadores, a Febrace realizará palestras entre os dias 17 e 25/03, sempre das 16h às 16h45, pelo canal da feira no YouTube. As palestras serão ao vivo e ficarão disponíveis no site.

A plataforma Febrace Virtual, que abrigará o evento, permite que o público participe da feira e vote nos projetos. Os visitantes poderão assistir palestras e lives, visitar a mostra dos projetos, conhecer os estandes dos patrocinadores e até tirar foto de recordação.

“Em 2021, a mostra de projetos finalistas, mesmo sendo virtual, terá o mesmo rigor científico e de infraestrutura, garantindo a exposição dos projetos e avaliação por especialistas em uma plataforma especialmente desenvolvida, possibilitando a interação entre o público e os participantes, e uma votação integrada com o Facebook, onde os estudantes poderão curtir e votar nos projetos preferidos, conta a coordenadora científica da Febrace, professora Roseli de Deus Lopes. A votação popular garante uma premiação à parte e não interfere nas bancas de avaliação que selecionam do 1º ao 4º lugar de cada categoria.

Premiação

Os autores dos melhores projetos, nas diversas categorias, ganham troféus, medalhas, e certificados e o reconhecimento de alguns patrocinadores, são cerca de 300 prêmios. Também são selecionados projetos para concorrer na Regeneron ISEF 2021 – a maior feira internacional do gênero, que ocorre de 16 a 21 de maio.

Estudantes de todo país podem participar. Para 2021 foram mais de 3 mil inscritos. Durante a fase de seleção e na mostra de finalistas, são analisados critérios como: criatividade e inovação; aplicação de método científico ou de engenharia, profundidade da pesquisa e clareza da apresentação. A Febrace teve 345 trabalhos finalistas, de todas as regiões do país, envolvendo mais de 700 estudantes e 482 professores de 295 escolas.

