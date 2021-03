Jogador de Cachoeiro de Itapemirim estreia no elenco principal da Chapecoense

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 113

Aos 23 anos, o jogador Brayan Vasconcelos – que saiu de Cachoeiro de Itapemirim para tentar o sonho de ser profissional no futebol e passou por times importantes do país – foi anunciado pela Chapecoense como um dos primeiros reforços para a temporada 2021. Ele estreou pelo verdão no último dia 25, no Estádio Domingos Machado de Lima, em Santa Catarina.

Brayan, que veste a camisa 36, iniciou com vitória já na primeira partida pelo clube, que enfrentou o Concórdia na disputa pelo bicampeonato estadual, por 2 a 0, e garantiu o título inédito ao verdão.

O atleta, que é volante, mas também atua como lateral esquerdo, assinou contrato com o alviverde até o final do Campeonato Catarinense. Antes disso, o jogador que iniciou a carreira profissional no Paulista de Jundiaí, também passou pelo Flamengo, Botafogo-SP e Comercial de Ribeirão Preto.

“Sempre sonhei com esse momento, jogar profissionalmente em um time do tamanho da Chapecoense é muito gratificante. É uma sensação inexplicável estar aqui. Estou muito motivado e alegre nesta fase. Quero crescer ainda mais no futebol”, confessou Brayan.

O rapaz, criado no bairro Agostinho Simonato, começou no esporte ainda quando criança, nas escolinhas da cidade natal, no Grêmio Santo Agostinho e Itabirense Esporte Clube, onde se destacou entre os demais, chamando atenção de técnicos do esporte.

A equipe da atual casa de Vasconcelos entraria em campo nesta semana contra o Criciúma, mas os jogos do Catarinense foram suspensos devido à crise sanitária que o Estado enfrenta diante da elevação de casos e mortes decorrentes da Covid-19.

