Indústria capixaba já sente efeitos de restrições em outros Estados

A economia é um motor que depende de todas as peças para funcionar corretamente. E, quando um mercado fecha, o restante sente o baque. É o que acontece com o setor moveleiro capixaba. Como as restrições em São Paulo – algumas cidades decretaram bloqueio total – o segmento sente os efeitos da paralisação.

As informações foram dadas em coletiva, na tarde desta segunda-feira (15), pela presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cristhine Samorini, que enfatizou que a indústria e, consequentemente, a economia capixaba, dependem do restante do Brasil para girar.

A situação tende a se agravar. O vice-governador de São Paulo, disse, nesta terça, que João Doria não descarta decretar lockdown no Estado para conter o avanço da Covid-19. Além disso, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, deve decretar medidas mais duras, também nesta terça, para o enfrentamento à pandemia.

