Hospital Evangélico de Cachoeiro anuncia expansão dos serviços de oncologia para região do Caparaó

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) recebeu, na tarde desta sexta-feira (5), prefeitos e representantes da região do Caparaó para tratar de ações conjuntas para a saúde sul capixaba. Entre os assuntos, uma novidade: a expansão dos serviços de oncologia para a região.

Foi iniciado o planejamento para a construção de um núcleo de atendimento para pacientes oncológicos do interior do Estado. Uma das cidades cotadas para receber a base foi Guaçuí, devido a sua localização geográfica e de fácil acesso para as cidades do entorno.

“Hoje o Heci deu o “pontapé“ inicial para abertura de um serviço que será histórico no Caparaó. Recebemos o apoio declarado de prefeitos e secretários da região e seguiremos firmes até a abertura do primeiro consultório para atendimento ao paciente com câncer, fora de Cachoeiro de Itapemirim. Será a oncologia mais perto da nossa população, com a finalidade única de salvar vidas”, comenta o diretor clínico do hospital, Dr. Bruno Resende.

Estiveram presentes na reunião o Presidente do Conselho Deliberativo do Hospital, Elizeu Crisóstomo de Vargas, o Superintendente Wagner Medeiros Júnior, o Diretor Clínico, Dr. Bruno Resende, o médico coordenador do departamento de oncologia Dr. José Pulido, prefeitos e demais lideranças políticas que compõem a Região do Caparaó.

O presidente do Conselho Deliberativo do hospital, Elizeu Crisóstomo, comenta esperançoso: “Nós sabemos que para um projeto dar certo, é preciso vontade e empenho e eu percebi aqui hoje, vontade de todos na reunião em realizar esse projeto. Foi muito importante a presença deles aqui. Tenho certeza que vamos oferecer o melhor para nossa população”.

Hoje, o Hospital Evangélico é referência em oncologia em todo Sul do ES e atende também pacientes de outros estados, mas a demanda tem crescido muito. Com a nova base do Serviço de Oncologia, será possível oferecer um atendimento mais rápido e ainda mais humanizado para a população.

