Hospital de São José do Calçado terá 22 novos leitos de UTI para pacientes com Covid-19

O Hospital Estadual de São José do Calçado, no Sul do Estado, vai abrir 22 novos leitos de UTI para tratamento de pacientes com complicações pela Covid-19. As novas vagas devem ser disponibilizadas até dia 15 deste mês. As informações foram dadas pelo governador Renato Casagrande, na tarde desta segunda (1º), em coletiva no Palácio Anchieta. Para todo Estado serão abertas 70 vagas, além das 694 que já são direcionadas para os infectados pela doença.

O governo também vai ampliar a testagem de pacientes com sintomas de contaminação, segundo Casagrande. “Nossa estratégia está ancorada na testagem, vamos testar ao máximo. Estamos encaminhando hoje os testes – 62 mil – que recebemos da Opas em forma de doação. E estamos comprando outros 250 mil testes. Vamos fazer a testagem em massa. Pedimos muito aos municípios para testarem e isolarem os pacientes”, afirmou.

