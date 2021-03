Homem morre e mulher fica ferida após moto colidir em vaca na ES 488 em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1680

Um motociclista de 40 anos morreu após colidir com uma vaca na madrugada deste sábado (6), na ES 488, no Monte Líbano, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. A esposa dele, de 41 anos, ficou ferida e foi levada para a Santa Casa de Misericórdia do município.

A ocupante da moto contou à polícia que ela e o marido, identificado como Elvis, foram surpreendidos pelo animal na pista e que ele não conseguiu frear a tempo, atropelando a vaca. O acidente ocorreu no KM 7, próximo a Penitenciária Regional.

Populares relataram que o casal voltava para casa em Bom Destino, interior de Iconha, após visitar os pais de Elvis em Soturno, zona rural de Cachoeiro. Ainda segundo a PM, a mulher foi socorrida e levada para o hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que atestou o óbito do motociclista no local.

A ocupante permanece internada na Santa Casa e seu estado de saúde é estável segundo o hospital.

O animal que morreu com o impacto da batida e o veículo utilizado pelas vítimas foram deixados às margens da rodovia. O corpo do homem foi removido pela perícia ao Serviço Médico Legal do município.

