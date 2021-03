HECI arrecada mais de 400kg de material reciclável na Semana da Mulher

Por Redação - Redação 19

O Hospital Evangélico promoveu a Semana da Mulher na última semana em homenagem às suas colaboradoras. Foi uma semana de música e presentes, além de gincana.

Durante a semana, as colaboradoras que entregaram mais materiais recicláveis foram premiadas. Kit de maquiagem, vouchers em restaurantes, vale-compras em roupa, kit-festa em casa, um dia no salão e cesta de produtos, foram os prêmios desse ano.

Ao todo, foram mais de 400kg arrecadados para o RECICLHECI, somando as contribuições do Hospital Evangélico de Cachoeiro, Evangélico Litoral Sul e HECI Diagnóstico.

O RECICLHECI é um projeto de coleta seletiva de resíduos sólidos, lançado em fevereiro de 2006, retira mensalmente o lixo reciclável retirado do próprio hospital, além de receber materiais doados pela comunidade. Esse material é encaminhado para a reciclagem, em uma parceria com a empresa Aparas Recicláveis. Toda verba adquirida é revertida para o hospital.

A Gincana teve como propósito, reforçar a importância de fazermos a destinação correta do lixo, assim como divulgar o RECICLAHECI dentro do hospital. A ideia é que se adquira o costume entre os colaboradores, de fazerem a separação do lixo e trazerem ao hospital. Além de contribuir com o meio ambiente, a ação também traz retornos para a saúde da comunidade sul capixaba.

A enfermeira Narelle, que ficou em primeiro lugar trazendo 87kg de papel, conta que o material estava na casa dela há muito tempo, mas que ela ainda não tinha parado para pensar em uma forma de fazer o descarte correto. Mesmo após a gincana, a enfermeira afirma que continuará contribuindo.

