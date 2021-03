“Há pacientes com planos de saúde internados em hospitais públicos”, diz Nésio Fernandes

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 51

“Temos pacientes com planos de saúde, inclusive que estavam em atividades políticas, que estão em hospitais públicos e sem conseguir vagas em hospitais privados”, disse o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, em coletiva na tarde desta terça-feira (23), ao falar do agravamento da pandemia e consequente aumento na procura por leitos intensivos nas redes pública, privada e filantrópica.

O secretário disse também que, mesmo os leitos particulares, que não dependem do SUS ou de planos de saúde, estão pressionados. “E temos uma frequência maior e pedidos constantes de hospitais privados buscando leitos nos SUS. Não se trata de qual é melhor, público ou privado, mas de mostrar que a crise é de todos, ela não escolhe classe social e que a pressão é simultânea em todas as redes”.

Na coletiva, Nésio salientou que há uma grande possibilidade de a variante inglesa ser predominante no Estado. A cepa é considerada mais mortal e mais infecciosa do que o vírus original, o que pode ter pressionado, a exemplo do restante do Brasil, o sistema de saúde.

