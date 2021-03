Guarda Municipal dispersa duas aglomerações de pagodes durante a madrugada em Cachoeiro; veja vídeo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 573

Poucas horas após Cachoeiro de Itapemirim entrar em risco alto na nova matriz de risco da Covid-19 no Espírito Santo, a Guarda Municipal precisou dispersar dois focos de aglomerações em bares que estavam realizando “pagodes” na madrugada deste sábado (13).

O primeiro aconteceu por volta das 00h, no bairro Novo Parque, em um bar localizado à rua Architiclino Passamani, em frente a escola Florisbelo Neves. Cerca de 300 pessoas estavam reunidas no local. O segundo aconteceu por volta das 5h25, após denúncia de aglomeração via 190, no bairro Zumbi.

De acordo com informações da Guarda Municipal, outros 12 estabelecimentos entre bares, lanchonetes, restaurante e churrascarias foram fiscalizados, além de uma loja de conveniência localizada em um posto de gasolina.

Os bairros visitados foram: Paraíso, Guandu, Sumaré, BNH, Zumbi e Novo Parque, e também o distrito de Monte Líbano.

A ação foi uma operação integrada da Guarda Civil Municipal (GCM), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e fiscalização de postura. Duas viaturas da Guarda Civil Municipal, uma viatura do Corpo de Bombeiros, uma Polícia Militar e um veículo da PMCI, com dois fiscais do Meio Ambiente, fizeram a ronda pela cidade.

