Guaçuí e São José do Calçado: Hospitais têm 100% dos leitos de UTI lotados

A Santa Casa de Guaçuí e o Hospital Estadual São José do Calçado não têm mais vagas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pessoas com Covid-19. A informação é do Painel Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizada neste sábado (27).

O Painel indica que 15 hospitais em todo estado estão taxas de ocupação de leitos UTI em 100%. A falta de vagas também atinge aquelas exclusivas para o tratamento da Covid-19, como é o caso do Hospital Estadual de São José do Calçado, que no último dia 15 de março, abriu 22 novas vagas de UTI exclusivas para covid-19, e todas já estão ocupadas.

De acordo com o coordenador hospitalar da Santa Casa de Guaçuí, Denis Vaz, os leitos de enfermaria estão com 80% de lotação, por isso ele reforçou o pedido de atenção da população.

“Precisamos manter o distanciamento social, aumentar as medidas de prevenção. Estamos vivendo o momento mais difícil desde o início da pandemia. A variante tem um poder de contaminação muito grande. A evolução dos pacientes são as piores já vistas nesse período de pandemia”, disse Denis Vaz.

No Espírito Santo, 92,39% dos leitos para tratamento da Covid-19 estão ocupados, restando apenas 66 leitos de UTI em todo estado.

