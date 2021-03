Governo do ES estuda “fila única” de UTI Covid para pacientes de hospitais públicos e privados

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 79

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva na manhã desta sexta-feira (19), falou sobre a gravidade do momento e de um possível colapso do sistema de saúde caso as medidas de isolamento não sejam respeitadas. O secretário destacou ainda que o governo estuda a chamada fila única para pacientes das redes públicas e privada.

“Está sendo construída a proposta de fila única nos sistemas público e privado do Espírito Santo. As conclusões serão apresentadas na próxima semana. Há questões legais, mas entendemos que é importante que o Estado garanta que o paciente que tem cobertura de plano de saúde, o ambulatorial ou em carência que não cumpra o atendimento em leito de UTI ou enfermaria, não necessite ser removido para o hospital público. Buscamos uma forma legal para garantir que os hospitais privados possam internar esses pacientes sem remoção para outras unidades e o Estado pagará as diárias para o próprio hospital”, disse.

Fernandes afirmou ainda que a ideia é que os sistemas público e privado funcionem de forma sincronizada. “Tivemos uma reunião com a rede privada e ela manifestou apoio à quarentena. Esperamos que a rede privada conte para a população, de forma voluntária, um pouco mais da realidade de seus hospitais. Necessitamos que pessoas que têm plano de saúde saibam que, mesmo com muito dinheiro, elas não terão leitos se não consolidarmos o isolamento proposto na quarentena”.

