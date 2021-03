Governo amplia mais 46 leitos de UTI e enfermaria em hospitais do Sul do Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 172

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou na manhã desta terça-feira (30), a abertura de 126 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria exclusivos para tratamento de pacientes com Covid-19.

Os leitos foram divididos entre alguns hospitais do Estado, e três deles, ficam no Sul do Estado. Ao todo, a região terá até o próximo domingo (4), 46 leitos a mais em funcionamento. Em Castelo, a Santa Casa de Misericórdia tem, agora, 10 leitos de UTI e 10 de enfermaria, além dos existentes na unidade.

No Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, o setor de UTI ganhou 10 novos leitos. Já em Itapemirim, o Hospital Menino Jesus passa a ter 10 leitos de UTI e outros seis na enfermaria.

Somente em março, segundo o Governo, o Estado ampliou 439 leitos nas enfermarias e 211 nas alas de terapia intensiva, que equivalem a quatro hospitais de campanha robustos abertos em menos de 30 dias.

A ampliação é necessária no enfrentamento à pandemia para resguardar a vida dos capixabas, mas somente leitos, sejam eles de UTI ou enfermaria, não serão suficientes, já que o sistema de saúde do Estado beira ao colapso e só poder ser contido com a mudança de comportamento da população.

