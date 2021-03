Governo abre mais 53 leitos exclusivos para pacientes acometidos pela Covid no Sul do ES

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 59

O governador Renato Casagrande, por meio do Twitter, disse na manhã desta sexta-feira (19), que o Governo do Estado abriu mais 53 leitos exclusivos para atender pacientes acometidos pela Covid no Sul do Espírito Santo.

Segundo Casagrande, com o reforço, a região passa a contar com 295 leitos dedicados a atender pacientes infectados pelo coronavírus.

“Mais 13 leitos de UTI no Hospital Evangélico, Cachoeiro de Itapemirim e 40 leitos de enfermaria no Hospital Litoral Sul, Itapemirim, exclusivos COVID. No Sul do Estado, até agora, abrimos 137 leitos de UTI e 158 de enfermaria. Estamos trabalhando para salvar vidas. Precisamos de você”, publicou o governador.

