Garota de programa foge com veículo de cliente, sofre acidente e desaparece em Itapemirim

Um homem de 52 anos que havia contratado uma garota de programa para passar algumas horas com ele, entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira (29), teve seus documentos, carteira e veículo furtados pela acompanhante em Itapemirim.

Além de fugir com o automóvel, uma Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI, a mulher acabou sofrendo um acidente na Rodovia do Sol, na altura da Praia do Aghá, e causou perda total no veículo após capotar e cair em uma ribanceira.

À polícia, o homem contou que passou a noite com a suspeita em uma hospedaria da região e não viu o momento em que ela deixou o local levando seus pertences e seu veículo. Pouco depois, soube que havia uma van como a dele às margens da rodovia, e foi até o local, confirmando ser o proprietário.

Policiais militares iniciaram as buscas nas imediações e nos hospitais das regiões, mas a mulher não foi encontrada. O cliente disse não saber o nome da garota de programa e não tem nenhum outro tipo de informação ou contato dela.

Ele foi orientado a prestar esclarecimentos à Polícia Civil e a contratar o serviço de remoção do veículo do terreno que é particular. O caso segue sendo apurado e a população pode ajudar a localizar a suspeita denunciando por meio do 181, não é preciso se identificar.

