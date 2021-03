Espírito Santo pode tomar medidas rígidas para conter fase de aceleração da Covid e não descarta novo lockdown

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 398

Com o avanço da disseminação da Covid-19, o Espírito Santo vive uma nova fase de aceleração da doença, que pode ser duradoura, segundo informou o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, que participou de uma coletiva virtual na manhã desta sexta-feira (12), junto ao subsecretário da pasta, Luiz Carlos Reblin.

O Governo do Estado não descarta decretar o confinamento geral no Espírito Santo, o chamado lockdown, caso a doença acelere ainda mais, fazendo com que o Sistema Público de Saúde capixaba entre em colapso.

A partir de hoje à tarde, quando será divulgada a atualização do Mapa de Risco, diversos municípios passarão de risco moderado para alto e, segundo Nésio, quase nenhum município estará em risco baixo. “O Governo não vai hesitar em tomar medidas proporcionais e capazes de responder a fases mais críticas no Estado. Não vamos aguardar que a pandemia assuma proporções semelhantes a que ocorreu na primeira onda.”, disse.

Fernandes pediu que a população reforce as medidas de segurança com eficácia comprovadas, como a utilização de máscaras, higienização com álcool ou sabão, e, principalmente, evitar aglomerações, já que os estados vizinhos estão com o sistema de saúde colapsados e esse comportamento pode afetar diretamente o Espírito Santo.

Para organizar a distribuição de leitos nas cidades capixabas, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) suspendeu a transferência de pacientes de outras federações ao ES, que hoje, tem 21 pacientes de Rondônia, Amazonas e Santa Catarina, sendo tratados em hospitais do Estado.

Cirurgia eletivas serão suspensas na rede privada

Uma portaria que suspende a realização de cirurgias eletivas em hospitais particulares será publicada no Diário Oficial a partir deste sábado (13). A decisão, segundo a Sesa, é para garantir leitos a pessoas filiadas à rede privada que possam ser infectadas e que tenham o estado de saúde agravado pela doença.

