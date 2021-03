ES vai receber 15 pacientes de Santa Catarina com Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 30

O Espírito Santo vai receber 15 pacientes de Santa Catarina que necessitam de leitos de UTI por conta da Covid-19. A informação foi repassada na tarde desta segunda-feira (1º), pelo governador Renato Casagrande, em coletiva no Palácio Anchieta.

O Estado já recebeu pacientes de outras localidades: de Rondônia, foram 30 pacientes, a maior parte ainda hospitalizada no Espírito Santo. Já daqueles que vieram do Amazonas – 36 pacientes – apenas um continua no Estado. “Temos 45 leitos à disposição de outros Estados, para podermos ajudar. Se precisarmos, em algum momento, esses Estados também podem nos ajudar”, salientou Casagrande.

O secretário da Saúde de Santa Catarina, André Motta, admitiu, na última semana, que o Estado enfrenta um colapso no sistema de saúde por conta do novo coronavírus. Os hospitais do Estado atingiram, no fim de fevereiro, a maior taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) geral e Covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) em toda a pandemia: 91,18%.

