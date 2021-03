Governo do ES deve decretar lockdown de 14 dias a partir da próxima quarta-feira (17)

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1138

O Governo do Estado deverá decretar medidas mais duras no combate ao novo coronavírus nas próximas horas. A informação é de que, a partir da próxima quarta-feira (17), o Estado entrará no chamado “lockdown” e permanecerá com apenas os serviços essenciais em funcionamento por 14 dias.

O governador Renato Casagrande esteve em reunião durante parte da segunda-feira (15) com chefes dos poderes, prefeitos e também representantes do setor produtivo. As medidas não foram bem acolhidas pelas lideranças empresariais, que tentaram propor medidas menos restritivas. Segundo alguns deles, o fechamento total seria muito ruim para a economia capixaba.

O governador, então, ficou de analisar a situação e informou que daria uma decisão nesta terça-feira (16). Ainda na tarde desta terça, Casagrande dará uma entrevista coletiva para falar sobre as novas frentes de enfrentamento à pandemia. A expectativa é de que, na ocasião, Casagrande fale sobre as novas medidas que podem ser tanto um total fechamento, quanto ações mais amenas.

