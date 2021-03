ES entra no vermelho com 84% de ocupação de leitos de UTI

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 41

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) voltados para a Covid-19 chegou aos 83,84% no Espírito Santo. No Sul do Estado, a situação é parecida, com 83,33% das vagas preenchidas, ou seja, dos 102 leitos, 85 já estão com pacientes. Esse índice leva em conta os leitos que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Guaçuí, no Caparaó, 17 das 20 vagas intensivas estão ocupados, segundo o supervisor hospitalar da Santa Casa do município, Denis Vaz. “Temos três leitos de UTI e cinco dos oito leitos de enfermaria já estão ocupados. Estamos receosos, pois parece que essa onda está mais agressiva do que a outra”, avalia.

A ocupação nas enfermarias no Estado está numa situação um pouco melhor do que nas UTIs, mas mesmo assim é preocupante: 71,93% dos leitos já estão com pacientes na disponibilidade atual. Levando-se em conta o total ampliado, esse índice fica em 60,22%.

