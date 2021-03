ES confirma 1.686 novos casos de Covid-19 e 23 mortes em 24 horas

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 9

Nas últimas 24 horas, o Espírito Santo confirmou 1.686 novos casos da Covid-19 e 23 óbitos. O Estado totaliza nesta quinta-feira (4), 331.328 infectados, 312.825 curados e 6.499 mortes.

De acordo com as atualizações do painel coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os cinco municípios com mais casos são: Vila Velha (42.692 casos), Serra (41.569 casos), Vitória (36.475 casos), Cariacica ( 25.917) e Cachoeiro de Itapemirim (17.733 casos).

