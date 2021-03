ES: 2,4 mil novos casos de Covid-19 e 37 mortes em 24h geram pressão por leitos de UTI

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 21

Advertisement

Advertisement

O Espírito Santo voltou a registrar números altos de infectados pelo novo coronavírus nesta terça-feira (16), com 2.426 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Outras 37 mortes também foram confirmadas. As atualizações do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde mostram que o Estado totaliza 348.970 infectados, 6.783 óbitos e 327.795 curados desde o início da pandemia.

Continua depois da publicidade

O grande número de casos da doença pode ser mensurado pela busca de vagas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva na tarde desta terça-feira (16), desde a última quarta-feira (10) há uma pressão intensa tanto na rede pública quanto na privada por leitos intensivos. “Pela primeira vez, desde novembro, tivemos três dias com mais de 150 internações. Hoje (terça), amanhecemos com 59 pacientes demandando leitos de UTI na central do Estado, e outros 23 pelo Samu”, disse o secretário.

Medidas mais rígidas foram anunciadas nesta terça pelo governador Renato Casagrande e, a partir desta quinta-feira e pelos próximos 14 dias, o Estado entra em sistema de quarentena com várias atividades suspensas.

Os cinco municípios com mais casos são: Vila Velha (44.472 casos), Serra (43.731 casos), Vitória (37.875 casos), Cariacica (26.958 casos) e Cachoeiro de Itapemirim (18.590).

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].