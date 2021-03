Equipe do Idaf apreende, em Iúna, carga irregular com 580 litros de agrotóxicos

Por Redação - Redação 35

A equipe do Posto de divisa Zito Pinel, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), localizado em Iúna, realizou, neste fim de semana, a apreensão de 580 litros de agrotóxicos irregulares. A carga, que vinha de Belo Horizonte, em Minas Gerais, tinha como destino duas propriedades rurais nos municípios de Santa Leopoldina e São Domingos do Norte. A destinação final dos produtos apreendidos será definida em processo administrativo próprio, com responsabilização da empresa autuada.

Um dos agrotóxicos apreendidos foi o da marca Furadan 350 SC, que desde outubro de 2017, tem o seu registro e uso proibido em todo território nacional pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Durante a fiscalização, também foi identificado que a quantidade de agrotóxico descrito nas notas fiscais era inferior ao que estava sendo transportado, e o veículo transportador não seguia a exigência de identificação de transporte de produto perigoso. Além disso, os produtos seriam comercializados sem a receita agronômica, que deve ser emitida por um profissional habilitado, e a empresa e os produtos não tinham cadastro junto ao Idaf.

Segundo o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, os postos fiscais de divisa continuam atuando normalmente na pandemia, realizando vigilância constante, a fim de garantir a qualidade dos alimentos, bem como a sanidade dos rebanhos e lavouras capixabas.

O diretor ainda ressalta que as atividades que não admitem paralisação, por se caracterizarem como serviço essencial, manterão o atendimento, atentando-se para as determinações dos órgãos de Saúde no que se refere à higienização, uso de máscara, distanciamento social, entre outros, visando a garantir a segurança de todos.

