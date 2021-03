Em semana turbulenta, Cachoeiro não registra óbito por coronavírus nas últimas 24 horas

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 46

Em meio a uma crescente de casos da Covid-19, uma notícia boa para Cachoeiro de Itapemirim. Dados divulgados nesta quinta-feira (25) mostram que o município não registrou mortes por coronavírus nas últimas 24 horas.

De acordo com a atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SESA), o município somou 138 casos e totaliza 19.58, e se manteve com 375 óbitos. Ao todo a cidade chega a 18.587 curados, com a taxa de letalidade em 1,9% e 5.648 casos suspeitos.

Os cinco bairros com mais casos são: Vila Rica (810 casos e 14 mortes), Gilberto Machado (695 casos e 6 mortes), Zumbi (639 casos e 16 mortes), Aquidaban (628 casos e 28 mortes) e Independência (527 casos e 5 mortes).

