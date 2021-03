Em alerta: com taxa de ocupação de leitos de UTI em 90% no ES, governador adotará novas ações

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 65

Em publicação feita no Twitter, na manhã desta segunda-feira (15), o governador Renato Casagrande informou que a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a 90% no Espírito Santo.

Casagrande, na publicação demonstrou extrema preocupação com a aproximação da escassez de leitos e anunciou que adotará novas medidas para conter o avanço do coronavírus no Estado.

“A ocupação de leitos no ES chegou a 90%. Faremos hoje diversas reuniões para definir com outros poderes, prefeituras e segmentos as medidas que tomaremos em conjunto. Nossa atenção está voltada exclusivamente para o agravamento da crise”, publicou o governador.

