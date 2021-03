“Não tem diálogo, vamos multar”, afirma prefeito de Dores do Rio Preto sobre medidas de restrição

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 138

Advertisement

Advertisement

O prefeito de Dores do Rio Preto, Claudenir José de Carvalho Neto, popular Ninho (Cidadania), em vídeo publicado nesta quinta-feira (11), nas redes sociais, afirmou que o município vai apertar o cerco contra aquele que desrespeitares as medidas impostas por decreto no combate ao novo coronavírus.

Continua depois da publicidade

A cidade, neste momento, encontra-se em risco moderado. Bares terão que fechar às 20h, funcionamento de cachoeiras está proibido, e o comércio é obrigado a fazer utilização de máscaras e álcool gel.

“Vamos adotar, infelizmente, medidas impopulares por conta do grau de risco moderado na cidade. Não tem diálogo, vamos multar. Na semana passada tínhamos seis moradores na UTI da Santa Casa de Guaçuí por conta do coronavírus e uma aguardava vaga no pronto socorro. Então cabe a administração pública tomar as providências”, disse Ninho.

Veja o vídeo

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].