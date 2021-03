Desentendimento em bar: policial troca tiros com pistoleiro e os dois morrem em Iúna

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1191

Um desentendimento entre um policial civil e um produtor de café que já foi preso por crime de agiotagem e extorsão terminou em uma troca de tiros na noite desta quinta-feira (11) em frente a um bar localizado no Centro de Iúna. Os dois morreram.

Testemunhas contaram à polícia que tudo começou quando o investigador Jane Antônio Rosa de Azevedo, 64 anos, chegou para beber no bar, que fica na rua José Antônio Lofêgo e Eduardo Osório, que já estava consumindo bebida alcoólica no estabelecimento, se sentiu incomodado com a presença do policial.

Eduardo passou a encarar o investigador que em nenhum momento foi tirar satisfação com o Osório e continuou bebendo no local. Segundo a Polícia Civil, os dois não se conheciam.

Após a ‘saideira’, Jane seguiu até seu carro, momento em que foi abordado pelo criminoso que, segundo populares, estaria “procurando confusão”. O policial pediu que o homem o deixasse ir embora e que não queria conversar.

Eduardo então teria empurrado o investigador e sacado uma arma calibre 38, atirando em seguida. Para se defender, o policial também atirou, acertando sete disparos no homem, que descarregou a arma contra Jane, mas acertou apenas um disparo fatal pelas costas.

Jane não resistiu e morreu no local. Osório chegou a ser socorrido e levado de ambulância para um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim, mas morreu na altura de Alegre.

A Delegacia de Iúna já abriu inquérito para investigar o caso. Quem tiver mais detalhes sobre o crime pode repassar à polícia por meio do 181. Não é preciso se identificar.

