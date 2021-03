Desemprego no Espírito Santo cai para 13,4% no 4º trimestre de 2020

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 8

A taxa de desemprego no Espírito Santo recuou para 13,4% no 4º trimestre do ano passado, uma queda 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, quando o índice era de 13,9%. No país, a tendência foi a mesma, com uma taxa de desocupação de 13,9% no 4º trimestre ante 14,6% no trimestre anterior. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As maiores taxas de desocupação foram as de Alagoas e Bahia (20,0% em ambos), Rio de Janeiro (19,4%) e Pernambuco (19,0%) e as menores em Santa Catarina (5,3%), Rio Grande do Sul (8,4%), Mato Grosso do Sul (9,3%) e Paraná (9,8%), as únicas abaixo de 10,0%.

A taxa de desocupação por sexo foi de 11,9% para os homens e 16,4% para as mulheres no 4° trimestre de 2020. Já a taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional para os brancos (11,5%) e acima para os pretos (17,2%) e pardos (15,8%).

A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto, 23,7%, era superior à dos demais níveis de instrução. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi 16,9%, mais que o dobro da verificada para o nível superior completo, 6,9%.

