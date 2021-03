Deputado Marcos Garcia defende vacinação para trabalhadores da assistência social

Por Redação - Redação 36

O deputado estadual Marcos Garcia (PV) apresentou, na tarde desta segunda-feira (22), uma indicação parlamentar na qual defende a inclusão dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no grupo prioritário de vacinação contra o coronavírus no Estado.

De acordo com o deputado, que é presidente da Comissão Assistência Social da Assembleia, a indicação atende uma reivindicação do Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social do Espírito Santo (Cogemases).

Marcos Garcia explicou que, apesar de o Decreto Federal n° 10.282/2020, que regulamenta os serviços públicos e as atividades essenciais contemplar as atividades de assistência social, os profissionais da área não foram incluídos entre aqueles que têm prioridade na imunização.

O deputado ressaltou ainda que a pandemia aumentou, de forma considerável, os atendimentos à população em estado de vulnerabilidade. “Assim como os profissionais da Saúde, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social estão na linha de frente do atendimento à população em relação aos serviços essenciais de proteção das vidas e garantia das seguranças, especialmente, de renda, de sobrevivência e de acolhida. Por isso defendo a inclusão dos profissionais da assistência social no grupo prioritário de imunização contra o coronavírus”, argumentou Marcos Garcia.

A indicação foi aprovada pelos deputados e segue para análise do Governo do Estado.

