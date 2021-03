Covid: prefeito de Guaçuí baixa novo decreto para conter pandemia

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 459

O prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar, publicou decreto que determina medidas restritivas para combate ao novo coronavírus. Medida prevê multa e cassação do alvará de funcionamento dos comerciantes que não seguirem os decretos.

Nesta quarta-feira, Jauhar assinou o decreto Nº 11.831, que prevê advertência/notificação; multa e até a cassação do Alvará de Funcionamento dos estabelecimentos que não cumprirem os decretos municipal e estadual que regram o funcionamento das mais diversas atividades econômicas durante os próximos 14 dias, como medida para frear a disseminação do coronavírus.

Pela regra, a advertência será aplicada ao estabelecimento comercial, não reincidente, que descumprir as normas estabelecidas no Decreto Estadual n.º 4838-R/21. Os fiscais vão notificar o estabelecimento advertindo-o, e concederá o prazo de uma hora para adoção das providências estabelecidas, quando necessário.

Em relação a multa, ela será aplicada ao estabelecimento comercial que não adotar as providências determinadas no prazo estabelecido pela fiscalização. Já a cassação do alvará de funcionamento ocorrerá quando, após multado, continue a descumprir as determinações da fiscalização.

A multa a ser aplicada aos estabelecimentos será de 340 UFG (Unidade Fiscal de Guaçuí), correspondente a aproximadamente R$ 987,00. E, após a cassação do alvará de funcionamento, os fiscais aplicarão nova multa no importe de 680 UFG, ou seja, de aproximadamente R$ 1.974,00. As multas aplicadas serão cumulativas.

Poder de polícia

O prefeito delegou aos ficais o poder de polícia, podendo “interditar o estabelecimento comercial que se encontra sem alvará de funcionamento, com o alvará de funcionamento cassado, bem como com alvará de funcionamento diverso do comercializado”.

Em Alegre, prefeito autorizou o comércio a funcionar no sistema de delivery e drive-thru

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, popular Nirrô, anunciou na tarde desta quarta-feira (17), durante uma live, que os comerciantes poderão atender no sistema de delivery e drive-trhu durante a fase mais restritiva de combate ao novo coronavírus.

“Vamos permitir que os comerciantes atuem internamente e no sistema de drive-thru, não só bares, lanchonetes e restaurantes. Vamos permitir também que nossos comerciantes possam fazer entregas”, disse Nirrô.

