Covid-19, pneumonia e septicemia foram as principais causas de mortes no país em 2020

Fernanda Zandonadi

A Covid-19 inflacionou o triste índice de mortes no Brasil. Em 2020, segundo a página da transparência do registrocivil.org, 146.842 mortes foram registradas, no país, tendo como causa o novo coronavírus. Outras doenças respiratórias também causaram muitos óbitos durante o ano passado. No caso da pneumonia, foram 182.952 mortes. A septicemia, ou infecção generalizada, causou 163.658 mortes. Já insuficiência respiratória matou 99.556 pessoas. A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tirou a vida de 16.649.

No país, um total de 1.364.692 pessoas perderam a vida e, no site do registro civil, a maior parte dos falecimentos foi catalogado como “demais óbitos” (695.251), ou seja, ocorreram por doenças, síndromes ou acidentes diversos.

Os números mostram que todos esses males precisam ser tratados com cuidado. No caso das doenças respiratórias, a atenção deve ser redobrada nos próximos meses, com a chegada da época fria, por ser um período em que essas enfermidades tornam-se mais frequentes. Conforme salientou o secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, em suas redes sociais em 27 de fevereiro, março em abril são meses em que as doenças respiratórias têm aceleração.

“Neste momento, no Espírito Santo, vivemos uma queda do nº de casos, uma estabilização das internações e dos óbitos pela Covid-19. Previmos que, pela sazonalidade das doenças respiratórias no ES, em mar/abr uma nova fase de aceleração poderia ocorrer. A terceira onda da doença foi anunciada”, escreveu.

Dicas importantes para se prevenir das doenças de inverno:

Evitar locais fechados e aglomerados de pessoas;

Evitar exposição ao frio e a fumaça de cigarro;

Lavar frequentemente as mãos e evitar levá-las aos olhos, boca e nariz;

Não compartilhar objetos pessoais;

Ter boa alimentação com alimentos ricos em vitamina C;

Manter-se hidratado;

Manter as vacinas sempre em dia;

Cuidar da saúde e, quando necessário, procurar atendimento médico.

