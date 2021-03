Covid-19: Cachoeiro registra 28 novos casos nas últimas 24 horas

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 29

O município de Cachoeiro de Itapemirim registrou, neste sábado (13), 28 novos casos de Covid-19. O número total de casos agora é de 18.351, já o número de óbitos permaneceu em 356 vítimas, não sendo registrada nenhuma morte nas últimas 24 horas.

Os cinco bairros com maior incidência da doença são: Vila Rica (772 casos e 13 mortes), Gilberto Machado (663 casos e 6 mortes), Zumbi (596 casos e 16 mortes), Aquidaban (580 casos e 27 mortes) e Independência (490 casos e 5 mortes).

O número total de curados no município é de 17.589 e o de suspeitos atinge a marca de 5.469. A taxa de letalidade está em 1,9%.

Risco alto

O município entrou em risco alto para a doença, o que significa que comércios, escolas e eventos terão mais restrições nos próximos 14 dias. Outras 16 cidades também estão no vermelho e as demais, em risco moderado. Segundo o governador Renato Casagrande disse, em pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (12), vários fatores influenciaram nas mudanças no mapa de risco.

“A taxa de transmissão está acima de um tanto na Grande Vitória quanto no interior. Temos uma taxa de ocupação dos leitos de UTI em 84,5%. Sem os 12 pacientes de outros Estados, ainda assim ficamos com 82,8%. A média móvel de mortos dos últimos 14 dias está em 18. Isso significa que taxa de transmissão, de óbitos e de casos ativos são crescentes. Temos de nos preocupar”, ressaltou.

