Conceição do Castelo publicará decreto para manter comércio aberto

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 41

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Conceição do Castelo decidiu manter o comércio aberto. O decreto será publicado em breve, segundo o prefeito do município, Christiano Spadetto. A medida foi tomada após a resolução do Governo do Estado, anunciada nesta terça-feira (17), que prevê que lojas e estabelecimentos que vendem produtos não essenciais devem fechar a porta por 14 dias, a partir desta quinta-feira (18), por conta da pandemia.

Continua depois da publicidade

Spadetto avalia que comparar grandes centros urbanos e cidades pequenas não é a solução, por isso tomou a decisão. “Não entendo que o fechamento vai resolver o problema no interior. Talvez funcione em cidades grandes. Mas não aqui. Vou pedir algumas restrições, mas não o fechamento do comércio. Não sou contra as ações do Governo do Estado de forma alguma, mas também não sou a favor de tudo que está no decreto”, ressalta Spadetto.

O prefeito salienta ainda que sabe das reais necessidades do município e fará cumprir algumas regras de distanciamento. “Mas não vou deixar ninguém sem trabalho. Sigo minhas experiências, conheço meu município. Vamos mudar um pouco o horário de atendimento, com fechamento aos domingos e redução dos horários aos sábados. Vamos ajudar a organizar a movimentação em estabelecimentos maiores, para evitar aglomerações. Daremos apoio. E não quero aglomerações em bares”, explica algumas das medidas. \

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].