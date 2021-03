Comerciantes protestam na porta da Prefeitura de Venda Nova contra paralisação das atividades

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 72

Comerciantes de Venda Nova do Imigrante percorreram as ruas de Venda Nova do Imigrante, em carretada, na tarde desta sexta-feira (19), em protesto contra a paralisação de suas atividades, impostas em decreto de quarentena pelo Governo do Estado até o próximo dia 31, como medida de conter a propagação do novo coronavírus.

O grupo de manifestantes seguiram até a frente da sede da Prefeitura, onde com faixas e palavram de ordem pediam a reabertura do comércio.

Assista o vídeo

