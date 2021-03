Começa nesta terça-feira (30) a vacinação de idosos a partir de 65 anos em Muniz Freire

Por Redação - Redação 14

Na cidade de Muniz Freire, idosos a partir de 65 anos receberão a vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (30). A data foi divulgada logo após uma reunião entre o prefeito, Dito Silva, e a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Lívia Favoreto. Durante o encontro foram avaliadas as estratégias de imunização e os números de vacinas aplicadas até agora.

De acordo com Lívia Favoreto, a vacinação está dentro do programado conforme o plano de imunização determinado pelo Ministério da Saúde e seguindo as diretrizes de segurança no armazenamento das doses recebidas.

“As vacinas, inclusive as contra a Covid-19, são armazenadas em uma câmara refrigerada própria para este fim, seguindo um rigoroso protocolo de segurança. O equipamento, que integra a Rede de Frio do município, está instalado nas dependências da Santa Casa, que possui gerador próprio, o que garante a preservação dos imunizantes mesmo no caso de uma eventual falta de energia”, explicou Livia. Ela também disse que, em breve, será instalado o dispositivo de alarme de discagem telefônica na câmara refrigerada, exigido pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo.

Segundo o prefeito Dito Silva, os índices de imunização do público-alvo apontam que o município está acima dos 90% exigidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Por conta disso, Muniz Freire chegou a ser elogiado pelo superintendente de Saúde da Região Sul, José Maria Justo, durante visita ao município.

Dados divulgados pelo município, até o dia 26 de março, mostram que 2.033 doses da vacina já haviam sido aplicadas em pessoas acima de 65 anos e trabalhadores da saúde, seguindo a determinação do Ministério da Saúde.

Apesar do número de vacinados, Muniz Freire já registrou 24 mortes pela Covid-19, por isso, o prefeito reforçou o pedido para que todos se cuidem e respeitem os decretos municiais e estaduais.

“Temos que permanecer firmes no combate à pandemia. Já perdemos 24 vidas no nosso município para essa doença. Foram três mortes apenas entre quinta e sábado passado. O município está fazendo sua parte, mas nossa ação tem um limite. Estou pedindo a compreensão e a união de todos, com cada um fazendo o possível para conter a propagação do vírus”, finalizou Dito Silva.

