Colisão entre carro e moto deixa motociclista gravemente ferido em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 520

Advertisement

Advertisement

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um motociclista de 27 anos com lesões, fraturas na costela e rompimento de baço, na noite desta quarta-feira (3), em Cachoeiro de Itapemirim.

Continua depois da publicidade

O acidente ocorreu por volta das 21h, na entrada do bairro IBC, no trecho que liga a Linha Vermelha a Avenida José Felix Chein e a Jones dos Santos Neves, mesmo local onde há uma semana um motociclista de 25 anos morreu após ser atingido por um veículo.

O rapaz que conduzia a moto foi amparado pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia do município, onde ficou sob cuidados médicos.

A dinâmica do acidente não foi informada, mas, testemunhas contaram que o motociclista seguia do IBC para o Centro quando colidiu de frente com a lateral do carro, que trafegava em sentido oposto. O motorista não se feriu.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].