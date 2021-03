Casagrande visita sede de fabricante da Sputnik V para tentar comprar vacinas 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 53

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, segue para Brasília nesta terça-feira (2), onde junto a outros chefes de estados, visita a sede da empresa União Química, que representa no Brasil a vacina russa contra o coronavírus, Sputnik V.

O grupo, que conta com 18 federações mais o Distrito Federal, tenta articular a compra dos antígenos proporcional a população de cada estado. Além disso, os federalistas tentam articular uma reunião com o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir a pauta.

Segundo Casagrande, a decisão de tentar comprar vacinas fora do plano de imunização do Governo Federal é adiantar o cronograma e conseguir vacinar toda população até o final deste ano.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo capixaba, a tentativa da compra de vacina será feita com fabricantes que estão fora dos contratos do Governo Federal.

“Nesta terça-feira vamos fazer uma visita à União Química que produz a Sputnik para ver se existe alguma perspectiva, alguma possibilidade, deles ampliarem a oferta de vacinas para o Brasil. Isso beneficiará a saúde. Se não tiver essa condição [da compra ser feita pelo Ministério da Saúde] os governadores podem comprar vacinas”, disse.

Casagrande contou que o grupo também está alinhado ao governador Wellington Dias, do Piauí, e tenta se aproximar dos embaixadores da China e da Índia para encontrar outros fornecedores da vacina contra a Covid-19.

“Por meio da compra de vacinas feitas pelos governadores, teremos ainda mais imunizantes para ofertar à população brasileira. É um trabalho de todos”, finalizou.

