Casagrande pede que empresas de água e energia não suspendam serviços aos inadimplentes

Por Fernanda Zandonadi

O governador Renato Casagrande pediu, nesta sexta-feira (26), que as concessionárias privadas de água e luz não suspendam o fornecimento dos inadimplentes durante as próximas semanas. O pedido foi para as empresas seguirem o exemplo da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), que informou que no período de 18 de março a 18 de abril não cortará a água daqueles que não estão com as contas em dia.

“Já peço publicamente que adotem a mesma postura. Não fizemos o pedido ainda, mas entraremos em contato com a EDP e com as empresas privadas de saneamento”, disse o governador, ao ser questionado pelo jornalismo do Aqui Notícias.

Durante a coletiva, Casagrande anunciou que a Cesan, além de suspender o corte de água, vai oferecer linhas de parcelamento para quem está inadimplentes. Para consumidores comerciais e também os inscritos na tarifa social, a empresa está fazendo perdão de multas e parcelando o débito em até 24 vezes. São 36 mil cadastros na tarifa social e 76 mil para consumidores comerciais.

