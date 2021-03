Casagrande anuncia substituição do secretário de Justiça; veja novo escolhido

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 49

O governador Renato Casagrande anunciou mudança no primeiro escalão do governo capixaba a partir de abril. A Secretaria de Justiça passará a ser comandada pelo defensor público Marcello Paiva, dando continuidade ao trabalho executado pelo delegado federal Luiz Carlos Cruz.

O anúncio foi feito no Twitter do governador na tarde desta quarta-feira (10). O novo titular da pasta é defensor público há 12 anos e atualmente é subdefensor público-geral do Estado.

A partir de abril, a Secretaria de Estado de Justiça passará a ser comandada pelo Defensor Público Marcelo Paíva, dando continuidade ao trabalho até aqui executado pelo Delegado Federal Luiz Carlos Cruz. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 10, 2021

Veja o currículo do novo secretário de Justiça Marcello Paiva de Mello:

Formado pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. É Defensor Público do Estado do Espírito Santo há cerca de 12 anos, tendo atuado como Coordenador Penal e de Execução Penal. Atuou no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública como Coordenador do Sistema Nacional de Informações Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional onde também exerceu o cargo de Chefe da Assessoria de Informações Estratégicas. Lecionou processo penal da Universidade Estácio de Sá (RJ e ES). Foi agraciado com o Prêmio Innovare 2015, por projeto desenvolvido no sistema prisional capixaba. Atualmente é o Subdefensor Público-Geral do Estado do Espírito Santo.

