Campeonato carioca, meio caminho andado

Por diagramacao - diagramacao 12

Advertisement

Advertisement

O campeonato carioca chegou a cumprir suas seis primeiras rodadas das onze totais e o Flamengo, com mais de 50% do torneio disputado, parece um firme candidato a campeão. Qual será o prognóstico correto para você?

Continua depois da publicidade

Com mais da metade do torneio (sete rodadas) hoje a tabela de posições encontra o Flamengo e a Volta Redonda com treze (13) pontos obtidos em quatro vitórias, um empate e uma derrota liderando a competição. Portuguesa-RJ e Madureira, terceiro e quarto colocados na geral, os acompanham com a soma de dez (10) unidades de produtos, três vitórias, um empate e uma derrota no caso da Portuguesa e com duas vitórias e quatro empates para o Madureira, até agora o único invicto do torneio estadual.

O Fluminense está na quinta posição da vanguarda a quatro unidades de seu eterno rival com nove unidades, produto de três vitórias e três derrotas. Números que mostram claramente a grande irregularidade do futebol do Flu.

Nesta sétima jornada a ser realizada entre 30 de março e 1º de abril, Fla será local na quarta-feira de Bangu, penúltimo na tabela geral, então podemos antever uma nova vitória para os cariocas. Volta Redonda, também na quarta-feira, receberá a visita do Boavista, de campanha bastante ruim no momento.

Continua depois da publicidade

Na quinta-feira, a Portuguesa visita o Resende tentando subir posições perante um adversário que, caso vença, poderá colocar o seu nome na disputa pelo título, já que hoje está a cinco pontos dos líderes. Este será um dos encontros mais atraentes da sétima. Por sua vez, o Madureira terá um grande obstáculo contra o Botafogo e terá que mostrar o melhor do seu futebol para continuar sonhando com o campeonato. O Fogão, quase obrigado a conquistar uma vitória, pretende aspirar ao título.

O Fluminense vai ser o local do Vasco da Gama nesta terça-feira em um encontro atraente. Ambos têm a obrigação de buscar a vitória, principalmente o Vasco que está muito atrás na tabela. Para completar a tabela de encontros, Macaé será a sede de Nova Iguaçu. O nono e o último, respectivamente, na tabela geral, tentarão melhorar seu desempenho para somar unidades que os levem a posições mais altas.

É claro que os times de elite do nosso futebol serão os que tiverem mais chances de sucesso perante os clubes mais humildes. Principalmente no caso do Flamengo que lidera a competição e tem uma equipe de alto escalão e reposição em todas as suas linhas, o que lhe confere uma grande diferença com as demais. No momento também tem o melhor artilheiro da competição, Rodrigo Muniz. Por outro lado, é o último campeão brasileiro e seu ritmo de bom futebol e vitórias continua seu curso.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com cinco rodadas para disputar o mengão, parece ter a mesa posta para vencer mais uma vez no torneio estadual e assim conseguir seu trigésimo sétimo título.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].