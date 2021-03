Campeonato Capixaba é suspenso por 14 dias após decreto de quarentena no ES

Por Redação - Redação 17

A Federação Capixaba de Futebol (FES) anunciou na tarde desta terça-feira (16), a suspensão, por 14 dias, do Campeonato Capixaba da Série A. A medida foi adotada após o decreto de quarentena no Espírito Santo anunciado pelo governador Renato Casagrande.

Segundo a FES, a data de retorno está marcada para o dia 1º de abril. Nos dias 28 e 29 de3 março, os atletas de todas as equipes participantes e os árbitros serão submetidos a testes para detectar Covid-19.

Na última segunda-feira (15), diante do possível surto de Covid-19 na equipe do Rio Branco Atlético Clube, o presidente da Federação, Gustavo Vieira, viabilizou atendimento médico e testagem do tipo RT-PCT, para todos os atletas e comissão técnica do clube.

