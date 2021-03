Cachoeiro entra em Risco Alto no novo mapa de classificação do ES

Por Redação - Redação 575

O governador Renato Casagrande (PSB), divulgou no início da noite desta sexta-feira (12), o novo Mapa de Risco no Espírito Santo, e Cachoeiro de Itapemirim e outras 16 cidades do Estado estão classificadas em Risco Alto. As outras cidades estão em Risco Moderado e não há município com Risco Baixo no território capixaba.

VEJA AQUI AS RESTRIÇÕES PARA AS CIDADES EM RISCO ALTO

Além de Cachoeiro, estão em Risco Alto: Afonso Cláudio, Águia Branca, Aracruz, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Ibatiba, João Neiva, Muqui, Pedro Canário, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, Serra, Vila Pavão e Vila Velha.

Com a nova classificação do Mapa de Risco, o governador anunciou que as cidades em Risco Alto permanecerão assim por 14 dias, com restrições.

O Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.

